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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Özel Sek.

26.09.2019 14:54Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,025255-0,24
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,697807-0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035651-0,16
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,024019-0,15
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,291411-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021876-1,24
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014569-0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,348374-0,37
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030157-0,05
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056273-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074667-0,93
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,035944-0,73
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040255-0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,026287-2,15
Garanti Portföy İki. Değ. Fon1,786240-0,28
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon1,831862-0,06
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu33,010800-0,03
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,039660-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,024832-1,11
QNB Finans Portföy Altın BYF24,906466-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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