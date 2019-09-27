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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

27.09.2019 14:14Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060568-0,46
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF545,620581-0,38
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,950494-0,29
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,285463-0,26
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,040588-0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025923-1,39
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014515-0,37
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022796-0,36
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021797-0,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056077-0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051929-1,12
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,753509-0,94
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,111675-0,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,102008-0,89
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,634549-0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,460874-0,86
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006652-0,60
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,989217-0,40
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon78,345420-0,37
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,020427-0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037634-1,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,181067-1,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,125447-1,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,159716-0,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022101-0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,493885-2,41
İş Portföy Altın Fonu0,030653-1,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039542-1,19
TEB Portföy Altın Fonu0,067198-1,19
Deniz Port. Altın Fonu0,034517-1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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