Haberler » Ekonomi » Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

30.09.2019 14:34Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,813247-0,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF545,070623-0,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060524-0,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,284515-0,04
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035578-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025538-1,49
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021480-1,45
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014331-1,27
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022604-0,84
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055907-0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034454-1,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025056-1,40
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,219731-0,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061920-0,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071598-0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,030367-0,23
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,987596-0,16
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,291610-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,166136-1,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037164-1,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,112058-1,19
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022083-0,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,158805-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,819449-3,14
QNB Finans Portföy Altın BYF24,344664-1,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039013-1,34
TEB Portföy Altın Fonu0,066307-1,33
ING Portföy Altın Fonu0,029983-1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:00 EGİAD Başkanı Aslan: "Ekonomik açıdan çarpan etkisiyle fayda sağlayacaktır"
18:47 Çukurova'da nitelikli elemanlar yetişecek
18:38 Borsada endekslerin değişimi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri