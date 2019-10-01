Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035431
|-0,41
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,949023
|-0,35
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060353
|-0,28
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027082
|-0,27
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,063336
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013892
|-3,06
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025373
|-0,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021390
|-0,42
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,334168
|-0,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029921
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054452
|-1,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106999
|-1,15
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074215
|-0,66
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035801
|-0,44
|Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,112247
|-0,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010000
|-3,09
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,028809
|-0,81
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,073171
|-0,38
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,325575
|-0,25
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,986086
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037035
|-0,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,162563
|-0,31
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,108800
|-0,29
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022019
|-0,29
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,331377
|-0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,391186
|-2,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,104705
|-0,99
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030141
|-0,74
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038879
|-0,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066090
|-0,33