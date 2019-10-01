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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

01.10.2019 15:04Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035431-0,41
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,949023-0,35
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060353-0,28
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027082-0,27
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,063336-0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013892-3,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025373-0,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021390-0,42
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,334168-0,39
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029921-0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054452-1,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,106999-1,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074215-0,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,035801-0,44
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)0,112247-0,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,010000-3,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,028809-0,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,073171-0,38
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,325575-0,25
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,986086-0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037035-0,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,162563-0,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,108800-0,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022019-0,29
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,331377-0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,391186-2,06
QNB Finans Portföy Altın BYF24,104705-0,99
İş Portföy Altın Fonu0,030141-0,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038879-0,34
TEB Portföy Altın Fonu0,066090-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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