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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

02.10.2019 16:44Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,519330-0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,023059-0,06
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,733374-0,06
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu158,245081-0,04
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,210316-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013806-0,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021268-0,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025258-0,45
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,711341-0,36
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,304171-0,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053408-1,92
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105213-1,67
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,067306-1,64
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF37,422262-1,55
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,313348-1,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043745-0,92
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,266173-0,88
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,670648-0,77
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,828975-0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,143791-1,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,036447-1,59
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,092194-1,50
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,010048-0,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,083802-0,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,064966-1,70
ING Portföy Altın Fonu0,029383-1,68
Fiba Portföy Altın Fonu0,022592-1,67
Deniz Port. Altın Fonu0,033391-1,66
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026564-1,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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