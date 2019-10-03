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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

03.10.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,729912-0,47
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF548,778717-0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,209685-0,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,518280-0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,226587-0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,308563-1,18
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013656-1,09
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,553369-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,039100-1,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,104116-1,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,060972-1,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070651-0,93
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,019884-0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,015858-2,09
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,665444-0,31
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,265488-0,26
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,030412-0,24
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,019867-0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,009812-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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