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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

04.10.2019 14:16Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,292613-0,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,053202-0,75
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035777-0,67
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,253675-0,61
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060946-0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021085-1,66
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013498-1,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025783-0,61
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030039-0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,298527-0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,035080-1,98
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073039-1,53
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,486588-0,97
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052405-0,97
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,054865-0,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,001079-1,45
Tacirler Portföy Değ. Fon1,503541-0,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043541-0,74
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,263714-0,67
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,822945-0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,348724-0,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,170764-0,57
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,078946-0,57
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022234-0,56
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,394568-0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,066761-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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