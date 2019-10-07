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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

07.10.2019 14:00Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,908867-0,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035752-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025771-0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,046510-0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,008614-0,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022221-0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,055756-0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF24,721623-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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