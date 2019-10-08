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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520108 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

08.10.2019 14:48Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,520108-0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,734242-0,14
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,023111-0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,210677-0,06
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018429-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,749030-0,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,638345-0,04
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,769634-0,04
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,717303-0,04
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,312220-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052116-1,63
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,102725-1,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,045938-1,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)55,323669-1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,815230-1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,509263-0,88
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,263941-0,47
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,128453-0,44
HSBC Portföy Değ. Fon92,364286-0,35
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,482846-0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,080255-0,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019366-0,19
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,018797-0,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3991650,00
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6691620,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,067093-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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