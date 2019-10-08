Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,520108
|-0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,734242
|-0,14
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023111
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,210677
|-0,06
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018429
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,749030
|-0,05
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,638345
|-0,04
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,769634
|-0,04
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,717303
|-0,04
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,312220
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052116
|-1,63
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102725
|-1,49
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045938
|-1,23
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|55,323669
|-1,16
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,815230
|-1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,509263
|-0,88
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,263941
|-0,47
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,128453
|-0,44
|HSBC Portföy Değ. Fon
|92,364286
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,482846
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,080255
|-0,36
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019366
|-0,19
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018797
|-0,02
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,399165
|0,00
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,669162
|0,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067093
|-0,07