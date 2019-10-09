Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,728974 -0,72 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

09.10.2019 14:33Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,728974-0,72
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,517451-0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,209892-0,37
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,215808-0,36
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,226938-0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,259788-0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,562807-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,045036-1,96
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,545930-1,77
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,058726-1,60
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,460676-1,58
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)54,488455-1,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,800705-1,44
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018651-0,96
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,478999-0,80
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006777-0,79
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,020835-0,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,007220-1,17
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,390857-0,59
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,076087-0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019299-0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,666844-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:03 Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti
17:57 Fındık bahçelerinde bakım ve budama dönemi
18:01 Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı
17:52 Erzurum Ticaret Borsası
17:51 Tekstilde 15 proje birincilik için yarışacak
17:51 Piyasada operasyon tedirginliği
17:42 İTO Başkanı Avdagiç'ten 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı
9.10.2019 18:04:04