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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

10.10.2019 14:26Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,515360-0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,209112-0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036473-0,37
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,163383-0,27
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,063971-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,712160-0,31
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,558647-0,27
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,256778-0,24
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,343489-0,22
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,313831-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050052-2,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,043766-2,82
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,022550-2,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099163-2,60
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,950221-2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,489182-1,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,258423-1,52
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,634707-1,43
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043151-1,27
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,778117-1,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,055807-1,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,367751-1,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,992382-1,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019181-0,61
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,662963-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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