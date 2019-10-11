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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

11.10.2019 14:14Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,719118-1,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,510227-1,00
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027461-0,79
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,207460-0,79
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,024099-0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,555743-0,19
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,341533-0,14
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,255641-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,489651-1,44
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,936709-1,42
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042255-1,22
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,367321-1,21
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)8,417789-1,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006682-1,10
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,469406-0,97
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,761637-0,93
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018298-0,93
HSBC Portföy Değ. Fon90,501592-0,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,050689-0,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,988893-0,35
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,366252-0,11
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019172-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,637471-1,75
QNB Finans Portföy Altın BYF25,217185-1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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