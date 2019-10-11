Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,719118
|-1,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,510227
|-1,00
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027461
|-0,79
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,207460
|-0,79
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024099
|-0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,555743
|-0,19
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,341533
|-0,14
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,255641
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,489651
|-1,44
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,936709
|-1,42
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042255
|-1,22
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,367321
|-1,21
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|8,417789
|-1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006682
|-1,10
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,469406
|-0,97
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,761637
|-0,93
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018298
|-0,93
|HSBC Portföy Değ. Fon
|90,501592
|-0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,050689
|-0,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,988893
|-0,35
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,366252
|-0,11
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019172
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,637471
|-1,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,217185
|-1,26