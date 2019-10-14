Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062485
|-0,69
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,368200
|-0,45
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041802
|-0,42
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054816
|-0,33
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,006029
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026232
|-1,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057739
|-0,29
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,479218
|-0,26
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,312292
|-0,17
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,749476
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049622
|-0,45
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098341
|-0,44
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,874916
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,936233
|-0,05
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,257006
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006630
|-0,78
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,477579
|-0,41
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,344302
|-0,33
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,959094
|-0,30
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,105222
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038095
|-1,75
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,138008
|-1,74
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,197346
|-1,62
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,407462
|-0,51
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022779
|-0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027732
|-1,88
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067913
|-1,85
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023633
|-1,85
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030754
|-1,84
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034914
|-1,84