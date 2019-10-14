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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

14.10.2019 14:37Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,062485-0,69
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,368200-0,45
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041802-0,42
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054816-0,33
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,006029-0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026232-1,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057739-0,29
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,479218-0,26
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,312292-0,17
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,749476-0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049622-0,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,098341-0,44
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)52,874916-0,06
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,936233-0,05
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,2570060,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006630-0,78
Tacirler Portföy Değ. Fon1,477579-0,41
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,344302-0,33
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,959094-0,30
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,105222-0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,038095-1,75
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,138008-1,74
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,197346-1,62
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,407462-0,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022779-0,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027732-1,88
TEB Portföy Altın Fonu0,067913-1,85
Fiba Portföy Altın Fonu0,023633-1,85
ING Portföy Altın Fonu0,030754-1,84
Deniz Port. Altın Fonu0,034914-1,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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