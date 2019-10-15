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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

15.10.2019 14:46Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,705906-1,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,500829-1,63
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,204135-1,44
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu155,913419-0,84
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,906218-0,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014444-0,89
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,245724-0,89
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,697913-0,76
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,551330-0,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,337180-0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045798-7,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,090880-7,59
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,049961-5,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,827196-5,79
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,071347-5,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,395792-5,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,246536-4,29
HSBC Portföy Değ. Fon87,956825-3,13
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,041919-3,06
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,581376-2,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,947554-4,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,326328-3,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,027879-2,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,018958-1,55
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,656840-0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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