Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,705906
|-1,66
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,500829
|-1,63
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,204135
|-1,44
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|155,913419
|-0,84
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,906218
|-0,83
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014444
|-0,89
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,245724
|-0,89
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,697913
|-0,76
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,551330
|-0,40
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,337180
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045798
|-7,71
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090880
|-7,59
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049961
|-5,97
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,827196
|-5,79
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071347
|-5,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,395792
|-5,54
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,246536
|-4,29
|HSBC Portföy Değ. Fon
|87,956825
|-3,13
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041919
|-3,06
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,581376
|-2,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,947554
|-4,22
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,326328
|-3,25
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,027879
|-2,87
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,018958
|-1,55
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,656840
|-0,64