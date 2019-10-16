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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro.

16.10.2019 14:31Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,064781-0,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF567,032250-0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036871-0,79
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,534116-0,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041878-0,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014242-1,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026388-0,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022212-0,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,058298-0,23
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031400-0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037197-0,31
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077601-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,026829-0,29
Aura Portföy Değ. Fon0,638703-0,28
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,309836-0,10
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon0,018807-0,09
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,017887-0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,031771-0,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,421059-0,60
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,227933-0,45
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022937-0,39
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,519945-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,644474-2,10
QNB Finans Portföy Altın BYF25,124108-1,62
İş Portföy Altın Fonu0,031529-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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