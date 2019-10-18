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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

18.10.2019 14:33Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF564,610689-0,34
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,064483-0,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,343621-0,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041651-0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027348-0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022167-0,34
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031362-0,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,058311-0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,037312-0,34
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037472-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,401208-0,31
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,074594-0,23
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,055655-0,08
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,037229-0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,018804-0,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022888-0,24
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,221516-0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,413251-0,18
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,017468-0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027825-0,10
Ak Portföy Altın Fonu0,064045-0,10
HSBC Portföy Altın Fonu2,445459-0,09
ING Portföy Altın Fonu0,030862-0,08
Deniz Port. Altın Fonu0,035037-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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