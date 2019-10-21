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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

21.10.2019 14:34Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061681-1,71
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036290-1,58
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,348883-1,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,054429-1,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054011-1,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014114-2,51
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,413602-2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057148-1,99
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023545-1,92
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030776-1,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036015-3,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,114017-2,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063649-2,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076280-2,54
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073977-2,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,069168-1,66
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,014692-1,39
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,074139-0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022480-1,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037627-1,71
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,123145-1,65
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,374775-1,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,185448-1,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu2,402268-1,77
Deniz Port. Altın Fonu0,034420-1,76
TEB Portföy Altın Fonu0,066948-1,75
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039486-1,74
ING Portföy Altın Fonu0,030328-1,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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