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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir.

22.10.2019 14:30Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,256805-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049250-1,88
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,022751-1,84
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,018647-1,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096798-1,72
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,020109-1,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,295766-0,66
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,255543-0,58
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,617132-0,57
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon77,042190-0,55
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,020207-0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,056361-0,08
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,671026-0,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,019205-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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