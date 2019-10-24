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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

24.10.2019 14:50Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF554,529516-1,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036305-1,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,352928-0,88
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061722-0,87
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054120-0,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,421869-1,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021840-1,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030836-1,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057299-0,91
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023722-0,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076084-1,33
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042043-1,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036179-1,00
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026387-0,88
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074635-0,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,015241-0,91
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,069461-0,65
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,074445-0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022532-0,91
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,381165-0,90
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,194750-0,84
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037775-0,67
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,126986-0,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,338672-0,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039604-0,69
ING Portföy Altın Fonu0,030432-0,69
Fiba Portföy Altın Fonu0,023399-0,69
TEB Portföy Altın Fonu0,067192-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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