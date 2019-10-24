Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,529516
|-1,22
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036305
|-1,10
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,352928
|-0,88
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061722
|-0,87
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054120
|-0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,421869
|-1,31
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021840
|-1,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030836
|-1,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057299
|-0,91
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023722
|-0,90
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076084
|-1,33
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042043
|-1,01
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036179
|-1,00
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026387
|-0,88
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074635
|-0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,015241
|-0,91
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,069461
|-0,65
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,074445
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022532
|-0,91
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,381165
|-0,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,194750
|-0,84
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037775
|-0,67
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,126986
|-0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,338672
|-0,85
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039604
|-0,69
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030432
|-0,69
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023399
|-0,69
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067192
|-0,69