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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061458 -0,43 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054001 -0,22 Aura Portföy Yab. Borç.

25.10.2019 14:48Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061458-0,43
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054001-0,22
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,349827-0,13
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,310043-0,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036298-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057059-0,42
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023640-0,35
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030735-0,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,418471-0,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025811-0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,144635-0,30
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,064030-0,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,045549-0,15
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026350-0,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074607-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,012428-0,28
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,048704-0,07
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,312321-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037557-0,58
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,121142-0,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,184165-0,45
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022447-0,38
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,374876-0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,030694-0,67
TEB Portföy Altın Fonu0,066815-0,56
Deniz Port. Altın Fonu0,034358-0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039386-0,55
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027293-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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