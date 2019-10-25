Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061458
|-0,43
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054001
|-0,22
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,349827
|-0,13
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,310043
|-0,06
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036298
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057059
|-0,42
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023640
|-0,35
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030735
|-0,33
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,418471
|-0,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025811
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,144635
|-0,30
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064030
|-0,29
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045549
|-0,15
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026350
|-0,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074607
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,012428
|-0,28
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,048704
|-0,07
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,312321
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037557
|-0,58
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,121142
|-0,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,184165
|-0,45
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022447
|-0,38
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,374876
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030694
|-0,67
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066815
|-0,56
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034358
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039386
|-0,55
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027293
|-0,55