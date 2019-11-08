Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|552,476199
|-0,51
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061143
|-0,35
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054243
|-0,28
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036678
|-0,20
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,365713
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022455
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057244
|-0,44
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025561
|-0,34
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030804
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,850390
|-0,32
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042937
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,014144
|-0,16
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,097077
|-0,09
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017882
|-0,02
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,055928
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037412
|-0,20
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,116604
|-0,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,179522
|-0,16
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022440
|-0,16
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,207062
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,541344
|-0,71
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030556
|-0,43
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,264627
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039225
|-0,21
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023152
|-0,20