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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540261 -0,13 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540261-0,13
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu112,611763-0,09
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,257381-0,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,763489-0,03
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,215960-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022243-0,36
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014943-0,23
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,024100-0,18
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,331753-0,02
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,280103-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)0,108430-0,26
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,998165-0,24
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027120-0,24
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,894141-0,22
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,021264-0,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,331128-0,06
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,019468-0,05
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,105575-0,03
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon79,786880-0,03
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,026328-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,453185-0,32
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,698282-0,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,020045-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,293266-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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