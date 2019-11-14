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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:08Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036547-0,51
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF553,709755-0,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,366383-0,39
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054528-0,21
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061297-0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022051-0,82
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023770-0,80
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,468958-0,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030819-0,18
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057457-0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026680-1,07
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038638-0,95
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,078000-0,55
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076720-0,47
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042891-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,133249-0,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,016106-0,19
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,106022-0,07
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,076163-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,216989-0,15
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,399230-0,13
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,025732-0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022577-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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