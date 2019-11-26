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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,547114-0,15
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu113,644185-0,05
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218659-0,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,771560-0,02
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018894-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024961-0,47
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,745663-0,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021785-0,14
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,291935-0,11
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,807974-0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052586-1,73
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,057614-1,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,103886-1,54
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,057359-1,43
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)58,172499-1,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,857922-0,93
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,704855-0,91
Tacirler Portföy Değ. Fon1,730325-0,80
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,273349-0,76
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,046320-0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,482052-0,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,020324-0,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,148322-0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,036761-0,14
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,097720-0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,505358-0,42
İş Portföy Altın Fonu0,029999-0,25
Fiba Portföy Altın Fonu0,022725-0,15
HSBC Portföy Altın Fonu2,344629-0,14
TEB Portföy Altın Fonu0,065273-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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