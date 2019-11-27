Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

27.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:38Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025072-0,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,546060-0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218297-0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,770434-0,15
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,975135-0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023852-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026879-0,24
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,016618-0,10
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038962-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,726115-0,24
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,018235-0,15
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,030975-0,14
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,106268-0,12
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,024537-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,096923-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:00 Malatya Ticaret Borsası
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:50 Murzioğlu: "Yeni sanayi bölgesi için uzun süredir emek veriyoruz"
16:46 Söke Tariş Zeytin Kooperatifinde genel kurul yapıldı
16:44 Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay
16:43 ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
14:15 İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
10:16 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 17:05:22