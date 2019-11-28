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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028231 -0,25 Yapı Kredi Port. Eur.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,028231-0,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,163607-0,20
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,047754-0,20
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,066138-0,16
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,049665-0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015211-0,21
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,293854-0,02
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,748900-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,068263-0,90
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,207684-0,71
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)57,152446-0,69
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,027969-0,63
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,157408-0,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,863104-0,49
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,046460-0,38
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,495043-0,30
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,021605-0,28
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,132164-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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