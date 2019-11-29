Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

29.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:32Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF554,976429-0,22
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu113,367273-0,18
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,235333-0,07
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218196-0,07
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,891878-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021939-0,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,485889-0,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,076201-0,04
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,357011-0,04
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,024983-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,095707-0,77
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,036712-0,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,160479-0,68
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,065137-0,82
Deniz Port. Altın Fonu0,033484-0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038416-0,81
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026590-0,81
Garanti Portföy Altın Fonu0,075661-0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:16 Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
15:11 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
15:11 ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı
15:06 Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi
14:55 Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
29.11.2019 15:20:47