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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036095-0,47
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF552,502683-0,45
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,026654-0,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061489-0,32
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,065999-0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014512-4,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021587-1,60
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023646-1,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,487790-0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057687-0,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026678-1,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076707-0,93
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038916-0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,959732-0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042608-0,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,136604-0,66
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,871629-0,42
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,016949-0,28
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,177840-0,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,076070-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022619-0,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,227879-0,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,407311-0,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,173527-0,12
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,030584-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,501611-0,45
İş Portföy Altın Fonu0,030048-0,20
QNB Finans Portföy Altın BYF24,129615-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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