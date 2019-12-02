Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036095
|-0,47
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|552,502683
|-0,45
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,026654
|-0,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061489
|-0,32
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,065999
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014512
|-4,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021587
|-1,60
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023646
|-1,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,487790
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057687
|-0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026678
|-1,43
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076707
|-0,93
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038916
|-0,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,959732
|-0,87
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042608
|-0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,136604
|-0,66
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,871629
|-0,42
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,016949
|-0,28
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,177840
|-0,20
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076070
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022619
|-0,22
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,227879
|-0,21
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,407311
|-0,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,173527
|-0,12
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,030584
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,501611
|-0,45
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030048
|-0,20
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,129615
|-0,20