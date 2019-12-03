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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036049-0,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,061413-0,12
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,028157-0,08
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu113,422636-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,463322-0,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021445-0,66
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057386-0,52
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030598-0,39
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023617-0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041956-1,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038467-1,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,269003-0,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,066409-0,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076066-0,84
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,345175-0,14
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,016261-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,098823-0,04
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,224406-0,03
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,163554-0,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,036812-0,02
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,233281-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,033582-0,04
TEB Portföy Altın Fonu0,065334-0,04
Garanti Portföy Altın Fonu0,075883-0,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026668-0,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038533-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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