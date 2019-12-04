Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,364681
|-0,47
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035950
|-0,27
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054622
|-0,25
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,065866
|-0,21
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,162981
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,440681
|-0,92
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023479
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,612115
|-0,38
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,383199
|-0,33
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021411
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,698956
|-1,48
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077105
|-1,47
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,114723
|-1,40
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052564
|-1,39
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020181
|-1,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,114344
|-2,07
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,719849
|-0,86
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,276446
|-0,67
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046802
|-0,59
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,021361
|-0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,533335
|-0,69
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020832
|-0,29
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,185966
|-0,27
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,404722
|-0,09
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,029814
|-0,09