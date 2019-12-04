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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364681 -0,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:52Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,364681-0,47
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035950-0,27
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054622-0,25
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,065866-0,21
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,162981-0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,440681-0,92
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023479-0,58
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,612115-0,38
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,383199-0,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021411-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF37,698956-1,48
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077105-1,47
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,114723-1,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052564-1,39
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,020181-1,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,114344-2,07
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,719849-0,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,276446-0,67
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,046802-0,59
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,021361-0,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,533335-0,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,020832-0,29
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,185966-0,27
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,404722-0,09
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,029814-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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