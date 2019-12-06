Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,773517
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548968
|-0,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219106
|-0,01
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|164,156373
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025490
|-0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,491710
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,124459
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,111113
|-0,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037245
|-0,40
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,173127
|-0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066098
|-0,45
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033967
|-0,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038983
|-0,45
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026974
|-0,45
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,076750
|-0,44