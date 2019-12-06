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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,773517-0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548968-0,03
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,219106-0,01
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu164,156373-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025490-0,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,491710-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,124459-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,111113-0,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037245-0,40
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,173127-0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,066098-0,45
Deniz Port. Altın Fonu0,033967-0,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038983-0,45
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026974-0,45
Garanti Portföy Altın Fonu0,076750-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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