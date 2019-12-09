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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025277 -0,84 İş Portföy Emtia Yab.

09.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025277-0,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021671-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,063193-5,85
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,074280-0,83
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,120006-0,55
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)59,668995-0,46
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)59,537520-0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,873157-0,59
Tacirler Portföy Değ. Fon1,907341-0,34
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,034247-0,23
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,083810-0,11
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,292329-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,262113-1,07
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,579949-0,32
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,021259-0,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,109135-0,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,171353-0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,138419-1,80
QNB Finans Portföy Altın BYF24,264824-0,84
HSBC Portföy Altın Fonu2,368265-0,21
Fiba Portföy Altın Fonu0,022971-0,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026924-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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