Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025277
|-0,84
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021671
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,063193
|-5,85
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,074280
|-0,83
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120006
|-0,55
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,668995
|-0,46
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,537520
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,873157
|-0,59
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,907341
|-0,34
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034247
|-0,23
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,083810
|-0,11
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,292329
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,262113
|-1,07
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,579949
|-0,32
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021259
|-0,28
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,109135
|-0,18
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,171353
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,138419
|-1,80
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,264824
|-0,84
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,368265
|-0,21
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022971
|-0,20
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026924
|-0,19