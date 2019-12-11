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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,778244-0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,762606-0,12
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,626711-0,10
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,395851-0,07
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,302992-0,05
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,514019-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,045261-1,52
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,032028-1,12
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,024048-1,06
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,029202-0,95
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,118505-0,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007068-0,62
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,133028-0,57
Tacirler Portföy Değ. Fon1,914736-0,51
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,034092-0,46
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,745171-0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,216359-1,04
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,575917-0,64
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,021178-0,37
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,262536-0,10
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,758264-0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,335690-0,14
QNB Finans Portföy Altın BYF24,460314-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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