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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,049340 -0,05 Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,049340-0,05
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,023912-0,05
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,995126-0,03
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,074459-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015450-0,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,060474-1,71
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,042471-0,52
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053317-0,44
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105623-0,43
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,726269-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,861885-0,58
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007058-0,27
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,047350-0,21
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,083663-0,16
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,354446-0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,255497-0,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,214664-0,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,575433-0,03
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,431016-0,01
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022927-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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