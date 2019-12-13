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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:32Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF555,310839-0,78
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,055649-0,17
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,714939-0,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,042903-0,10
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,523249-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,058244-0,21
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031210-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,978740-0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031372-0,26
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,106913-0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,024687-0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,033487-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,423510-0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,252909-0,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,037959-0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022907-0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,383809-0,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,433353-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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