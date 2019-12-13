Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|555,310839
|-0,78
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055649
|-0,17
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,714939
|-0,11
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,042903
|-0,10
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,523249
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058244
|-0,21
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031210
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,978740
|-0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031372
|-0,26
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106913
|-0,16
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024687
|-0,05
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,033487
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,423510
|-0,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,252909
|-0,10
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,037959
|-0,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022907
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,383809
|-0,82
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,433353
|-0,22