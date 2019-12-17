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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34 Deniz Port.

17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:24Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549479-0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,775455-0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025243-0,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,219874-0,22
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018976-0,19
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu164,734204-0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,029351-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,970148-0,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,107001-0,02
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,019803-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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