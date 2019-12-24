Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:34 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026242 -0,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,508846 -0,01
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,313660 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031572 -0,13
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204311 -0,10
TEB Port. ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Özel Fon 0,997295 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,147451 -0,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,210060 -0,29
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038600 -0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,079494 -0,37
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023821 -0,33
Deniz Port. Altın Fonu 0,035181 -0,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,068477 -0,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027947 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:20   Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Ekonomi
16:19   "Daha güçlü bir toplum hedefliyoruz" - Ekonomi
16:19   Çocuklar çevreci sanayiyi çizgileriyle anlattılar - Ekonomi
16:10   Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Ekonomi
16:07   Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza - Ekonomi
15:36   Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Ekonomi
15:16   Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
24.12.2019 16:30:49