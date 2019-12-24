Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026242
|-0,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,508846
|-0,01
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,313660
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031572
|-0,13
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,204311
|-0,10
|TEB Port. ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Özel Fon
|0,997295
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,147451
|-0,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,210060
|-0,29
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038600
|-0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,079494
|-0,37
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023821
|-0,33
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035181
|-0,33
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068477
|-0,32
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027947
|-0,32