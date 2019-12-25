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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,301841 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab.

25.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:40 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,301841 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022888 -0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045420 -0,18
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081776 -0,06
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042611 -0,04
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029340 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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