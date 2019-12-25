Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|572,301841
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022888
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045420
|-0,18
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081776
|-0,06
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042611
|-0,04
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029340
|-0,03