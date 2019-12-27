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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068741 -0,08 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç.

27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068741 -0,08
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,552412 -0,08
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022447 -0,07
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049910 -0,05
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,135093 -0,40
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025155 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,904810 -0,24
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,388971 -0,06
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,364788 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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