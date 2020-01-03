Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05 Yapı Kredi Port.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,399838 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054756 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018237 -0,15
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019793 -0,08
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653083 -0,05
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,791975 -0,02
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,439443 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:38   2020 Rusya'da Türk fındığının tanıtım yılı olacak - Ekonomi
15:37   Kredilerde gevşeme devam edecek - Ekonomi
15:33   Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu - Ekonomi
15:32   Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral Kaani getirildi - Ekonomi
15:32   BDDK Başkanı Akben: 2020 canlanma ve yükseliş dönemi olacak - Ekonomi
14:30   İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
13:33   Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil - Ekonomi
13:30   Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar - Ekonomi
13:04   Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
3.01.2020 15:46:52