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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,779017 -0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,779017 -0,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,552861 -0,33
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221248 -0,31
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,139208 -0,17
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 165,637226 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025765 -0,39
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,318486 -0,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654510 -0,12
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,678821 -0,12
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,805019 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062814 -3,31
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106859 -2,79
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054189 -2,72
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,970785 -2,67
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120548 -2,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,906738 -1,70
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,781004 -1,67
HSBC Portföy Değ. Fon 99,582685 -1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085887 -1,37
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048649 -1,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,283680 -3,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,255638 -2,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,667641 -1,68
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,779562 -0,49
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653693 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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