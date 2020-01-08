Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

08.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,019377-0,06
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,545103-0,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,064365-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027876-0,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023282-0,54
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016984-0,40
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060526-0,27
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032443-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,071580-0,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029592-0,22
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082670-0,14
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045832-0,09
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040673-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,024888-0,10
Aura Portföy Değ. Fon0,680383-0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,072468-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,283142-0,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040928-0,27
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,214693-0,26
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,494841-0,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,329834-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,906909-0,70
QNB Finans Portföy Altın BYF26,986930-0,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,043096-0,32
İş Portföy Altın Fonu0,033543-0,32
HSBC Portföy Altın Fonu2,595771-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:40  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:38  Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:36  Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:36  Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:36  Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
16:05  Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Ekonomi
15:47  Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
14:36  Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek - Ekonomi
8.01.2020 18:57:41