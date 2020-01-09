Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|572,911904
|-0,36
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038747
|-0,07
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064321
|-0,07
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057896
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016401
|-3,43
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,659393
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060517
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,063369
|-1,06
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030231
|-0,65
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057766
|-0,56
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|71,227055
|-0,48
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031720
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086259
|-0,37
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,065566
|-0,34
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,139422
|-0,33
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,058732
|-0,20
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048769
|-0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,297722
|-1,43
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,265944
|-0,77
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,680216
|-0,64
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,327133
|-0,12
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,783776
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,962735
|-0,09