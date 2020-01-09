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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,911904 -0,36 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF572,911904-0,36
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038747-0,07
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,064321-0,07
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,057896-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016401-3,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,659393-0,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060517-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,063369-1,06
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,030231-0,65
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057766-0,56
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)71,227055-0,48
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,031720-0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,086259-0,37
Tacirler Portföy Değ. Fon2,065566-0,34
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,139422-0,33
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,058732-0,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,048769-0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,297722-1,43
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,265944-0,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,680216-0,64
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,327133-0,12
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,783776-0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF26,962735-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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