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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF565,256835-1,34
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,063504-1,27
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,935598-1,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,044269-1,09
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,720861-1,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027104-3,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022679-2,59
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016004-2,42
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032091-1,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,059878-1,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045200-1,13
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040205-0,99
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,083283-0,81
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082134-0,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,071419-0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,059641-1,09
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,080227-1,04
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,398121-0,45
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,024870-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,256183-3,15
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,189662-3,14
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040095-3,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,296935-1,30
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023349-1,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,144847-3,73
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042077-3,59
TEB Portföy Altın Fonu0,071375-3,49
Deniz Port. Altın Fonu0,036429-3,48
HSBC Portföy Altın Fonu2,536536-3,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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