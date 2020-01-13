Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,300613
|-0,20
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|564,513857
|-0,13
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,111984
|-0,11
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,068898
|-0,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063472
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015876
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059799
|-0,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032050
|-0,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022670
|-0,04
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,642823
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071031
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,011712
|-0,44
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081827
|-0,37
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045075
|-0,28
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,066292
|-0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,232474
|-0,67
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,056921
|-0,26
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,168043
|-0,12
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028883
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,253120
|-0,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040009
|-0,21
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,187166
|-0,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,294806
|-0,09
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,463967
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,526962
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041966
|-0,26
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071187
|-0,26
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028996
|-0,26
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036336
|-0,26