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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,300613-0,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF564,513857-0,13
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,111984-0,11
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,068898-0,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,063472-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015876-0,80
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,059799-0,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032050-0,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022670-0,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,642823-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,071031-0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,011712-0,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,081827-0,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045075-0,28
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,066292-0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,232474-0,67
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,056921-0,26
Tacirler Portföy Değ. Fon2,168043-0,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,028883-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,253120-0,24
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040009-0,21
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,187166-0,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,294806-0,09
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,463967-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu2,526962-0,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,041966-0,26
TEB Portföy Altın Fonu0,071187-0,26
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,028996-0,26
Deniz Port. Altın Fonu0,036336-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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