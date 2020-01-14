Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063334
|-0,22
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,521325
|-0,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057276
|-0,15
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038397
|-0,15
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044223
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015575
|-1,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022589
|-0,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027048
|-0,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031994
|-0,17
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,639366
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039962
|-0,47
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082930
|-0,43
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044915
|-0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,054747
|-0,21
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080111
|-0,14
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031697
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023280
|-0,23
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,250500
|-0,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039927
|-0,20
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,078045
|-0,20
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,184894
|-0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,201912
|-0,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,198440
|-0,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032595
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041869
|-0,23
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024771
|-0,23