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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,063334-0,22
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,521325-0,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,057276-0,15
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038397-0,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,044223-0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015575-1,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022589-0,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027048-0,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031994-0,17
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,639366-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039962-0,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082930-0,43
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,044915-0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,054747-0,21
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,080111-0,14
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031697-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023280-0,23
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,250500-0,21
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,039927-0,20
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,078045-0,20
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,184894-0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,201912-0,40
QNB Finans Portföy Altın BYF26,198440-0,24
İş Portföy Altın Fonu0,032595-0,23
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,041869-0,23
Fiba Portföy Altın Fonu0,024771-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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