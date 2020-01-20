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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030070 -0,44 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,172124 -0,40 Yapı Kredi Port. Eur.

20.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:26Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030070-0,44
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,172124-0,40
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,173895-0,34
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,050793-0,28
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,142681-0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022519-0,46
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060060-0,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032088-0,08
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,524486-0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,104401-0,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,402141-0,34
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,866691-0,28
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,782336-0,10
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,085508-0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,224731-0,58
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,081250-0,31
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,090642-0,24
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,444831-0,22
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031861-0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,302638-0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,473651-0,20
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023465-0,17
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,082905-0,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,253849-0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,036360-0,20
TEB Portföy Altın Fonu0,071186-0,19
Garanti Portföy Altın Fonu0,082865-0,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042004-0,18
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029026-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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