Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025900
|-0,51
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575939
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810516
|-0,37
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229310
|-0,34
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019346
|-0,20
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,243047
|-0,15
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,613825
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,528797
|-0,05
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,025939
|-0,02
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026105
|-0,01