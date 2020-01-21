Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025900 -0,51 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575939 -0,43 Deniz Port.

21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025900-0,51
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575939-0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,810516-0,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,229310-0,34
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019346-0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,243047-0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,613825-0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon106,528797-0,05
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,025939-0,02
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,026105-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:57  Ayvalık; yeniden EMİTT Fuarı'nda
16:02  Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi
16:00  Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
15:57  İGDAŞ'tan doğal gaz faturasına taksit
15:53  E-ticarette daha çok harcama, daha az ürün
21.01.2020 16:08:35