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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

22.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:20Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575042-0,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,809412-0,14
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,229085-0,10
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,603196-0,05
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu169,563035-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025787-1,48
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015765-0,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022606-0,13
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,865680-0,01
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,723139-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029323-1,71
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082897-0,35
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,072645-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031819-0,17
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,107869-0,08
Gedik Portföy Karma Fon1,010980-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,118663-1,75
QNB Finans Portföy Altın BYF26,503909-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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