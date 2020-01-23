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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:08Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038869-0,39
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF570,162838-0,11
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,629308-0,03
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,067572-0,01
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu167,8384640,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015381-2,44
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022474-0,58
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,852348-0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,123689-1,27
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,063294-1,23
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,273377-1,17
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,022936-1,06
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,024884-0,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,911125-0,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,304322-0,64
Tacirler Portföy Değ. Fon2,283452-0,58
HSBC Portföy Değ. Fon106,459404-0,52
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051362-0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,841936-0,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,266315-0,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040508-0,18
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,200419-0,18
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,831535-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,025123-0,23
Deniz Port. Altın Fonu0,036771-0,21
TEB Portföy Altın Fonu0,072035-0,21
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042503-0,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029356-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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